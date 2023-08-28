AGA首個紅館個唱邀得陳奕迅任嘉賓 未婚夫鄭子邦陪岳母高調撐場

無線娛樂新聞台報導：AGA江海迦嘅首個紅館演唱會，之前因為疫情被逼取消咗兩次，喺8月26號晚終於順利開鑼，呢晚亦係AGA爆出婚訊後首度現身開騷，未婚夫鄭子邦更高調撐場打氣。除此之外，AGA媽咪、蔡一智、蔡一傑、蘇皓兒、曾比特、陳葦璇、陳蕾、岑寧兒、徐濠縈、丁子高、黃祥興夫婦等到場支持，而AGA嘅圈中好友關智斌、容祖兒、Gin Lee、炎明熹、陳慧嫻、馮允謙、小學友、方力申、鄭伊健、張敬軒等則送上花籃祝賀。