AGA首個紅館個唱邀得陳奕迅任嘉賓 未婚夫鄭子邦陪岳母高調撐場
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無線娛樂新聞台報導：AGA江海迦嘅首個紅館演唱會，之前因為疫情被逼取消咗兩次，喺8月26號晚終於順利開鑼，呢晚亦係AGA爆出婚訊後首度現身開騷，未婚夫鄭子邦更高調撐場打氣。除此之外，AGA媽咪、蔡一智、蔡一傑、蘇皓兒、曾比特、陳葦璇、陳蕾、岑寧兒、徐濠縈、丁子高、黃祥興夫婦等到場支持，而AGA嘅圈中好友關智斌、容祖兒、Gin Lee、炎明熹、陳慧嫻、馮允謙、小學友、方力申、鄭伊健、張敬軒等則送上花籃祝賀。
為回饋歌迷多年嚟不離不棄嘅支持，AGA呢晚使盡渾身解數又跳又唱，令台下觀眾尖叫不絕。呢晚AGA仲邀請到重量級人馬陳奕迅嚟擔任嘉賓，AGA自爆細細個就已經係Eason嘅歌迷，亦係成就佢成為唱作歌手嘅靈感男神呀。
網民點睇？
She is a real deal in the music aspect with profound singing skill, good job, AGA
Aga係實力派歌手，形象健康！🌷👍🏻
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台