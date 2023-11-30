AGA東莞站個唱負腳傷上陣跳唱 薛凱琪感謝對方以歌療癒心靈
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無線娛樂新聞台報導：繼佛山站後，AGA江海迦呢日就去到東莞舉行巡演，全場座無虛席。出道前係作曲人嘅AGA，呢晚就貼嘉賓薛凱琪合唱佢人生第一首創作嘅歌曲《Better Me》。呢首歌係當年AGA失戀後創作嘅歌曲，除咗係對感情嘅舒發外，呢首歌亦對Fiona有好深嘅感受，佢喺台上話當時AGA係愛情上嘅失戀，而自己就係成個人生都失戀，但當佢聽完AGA呢首歌嘅Demo後就決定一定要錄呢首歌，Fiona話首歌療癒咗好多人嘅心靈。
日前AGA綵排時唔小心整傷右腳，導致膝頭筋健發炎，呢晚佢就忍痛上陣完成唱跳部份呀。
網民點睇？
有实力的人才能上大陆唱歌、加油支持你
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台