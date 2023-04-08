江海迦解釋pop up store放飯團原因 盼今年推出全新大碟

無線娛樂新聞台報導：AGA江海迦休息咗半年之後重新出發，呢日為宣傳新歌嘅pop up store開幕。講到年初為咗新歌而去咗日本拍攝MV，AGA話由於當地風景好靚，所以大隊其實係拍咗兩隻半MV，隨緊就會上架，佢又話希望今年可以推出全新大碟。