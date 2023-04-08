江海迦解釋pop up store放飯團原因 盼今年推出全新大碟

江海迦解釋pop up store放飯團原因 盼今年推出全新大碟

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：AGA江海迦休息咗半年之後重新出發，呢日為宣傳新歌嘅pop up store開幕。講到年初為咗新歌而去咗日本拍攝MV，AGA話由於當地風景好靚，所以大隊其實係拍咗兩隻半MV，隨緊就會上架，佢又話希望今年可以推出全新大碟。

今次個場館除咗展示咗MV入面嘅靚衫外，仲有一堆飯團擺咗喺度，AGA解釋啲飯團係想講返佢哋當日喺日本拍MV嘅真實情況，仲話去到日本食到嘅拉麵，都係喺便利店買嘅杯麵，而每餐大家都係食飯團。至於講到復活節，AGA就話應該會飛咗去台灣拍MV喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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