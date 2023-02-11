江美儀有意脫單 透露將擔任林敏驄演唱會嘉賓

江美儀有意脫單 透露將擔任林敏驄演唱會嘉賓

TVB娛樂新聞
東方新地

廣告

無線娛樂新聞台報導：江美儀呢日現身林村許願樹出席一個電台活動，佢仲即席露兩手炮製賀年菜式，作為單身貴族嘅佢，就話新一年都想搵到個意鍾人，所以美儀姐透露都有搵人幫佢催谷下桃花，呢日佢仲同大家分享一下自己擇偶嘅條件喇。

受發哥周潤發影響，美儀愛上跑山呢項運動，早前仲首次參加跑山賽事，以30分完成9公里嘅路程，呢個體驗令佢相當開心，嚟緊佢仲計劃四月去日本參加賽事呀。

劇集《下流上車族》雖然播完，但係車氏一家嘅感情仍然相當要好，嚟緊車總林敏驄就會舉行演唱會，美儀姐透露對方都有搵佢幫手，但係到時再做啲咩佢就仲未知，美儀姐仲話如果到時可以車家一家人同埋哈比族一齊上台，賀林敏驄入行40周年都係一件美事，至於問到佢哋到時會唔會唱歌？美儀姐就鬼馬咁話因為到時有「魔音」郭柏姸在場，所以佢完全唔擔心，仲話到時一定會畀位囡囡芊芊Solo呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

情人節應如何選購禮物給伴侶？

情人節快來臨，揀好禮物未呢？小編為各位錫伴侶的讀者精選出18大實用情人節禮物2023女朋友篇男朋友篇推介，平價及名牌都有！另外，不少酒店及餅店都有推出情人節朱古力禮盒，例如半島酒店、GODIVA、Venchi等，而MUJI更推出自製朱古力DIY，手殘男女也能做到！即看：情人節朱古力禮盒2023。想自己動動手的朋友們有福了，大家可以在家跟著情人節甜品食譜，自我製造「多巴胺」。

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 