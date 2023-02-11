江美儀有意脫單 透露將擔任林敏驄演唱會嘉賓
受發哥周潤發影響，美儀愛上跑山呢項運動，早前仲首次參加跑山賽事，以30分完成9公里嘅路程，呢個體驗令佢相當開心，嚟緊佢仲計劃四月去日本參加賽事呀。
劇集《下流上車族》雖然播完，但係車氏一家嘅感情仍然相當要好，嚟緊車總林敏驄就會舉行演唱會，美儀姐透露對方都有搵佢幫手，但係到時再做啲咩佢就仲未知，美儀姐仲話如果到時可以車家一家人同埋哈比族一齊上台，賀林敏驄入行40周年都係一件美事，至於問到佢哋到時會唔會唱歌？美儀姐就鬼馬咁話因為到時有「魔音」郭柏姸在場，所以佢完全唔擔心，仲話到時一定會畀位囡囡芊芊Solo呀。
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