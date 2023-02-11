江美儀有意脫單 透露將擔任林敏驄演唱會嘉賓

無線娛樂新聞台報導：江美儀呢日現身林村許願樹出席一個電台活動，佢仲即席露兩手炮製賀年菜式，作為單身貴族嘅佢，就話新一年都想搵到個意鍾人，所以美儀姐透露都有搵人幫佢催谷下桃花，呢日佢仲同大家分享一下自己擇偶嘅條件喇。