江美儀行山當散步為慈善參賽 落力勸捐跑完再宣傳《羅密歐》
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無線娛樂新聞台報導：江美儀 平時除咗愛毛孩之外，疫情期間更培養出郊遊跑山呢樣興趣，呢日佢仲抽時間喺宣傳《羅密歐與祝英台》之前參與一個慈善野外跑活動，做完開跑嘉賓再齊齊落場比賽，真係非常投入呀。
平時一天光就會出發嘅佢，雖然呢日係嘉賓之一，不過一樣比足報名費參賽，又話自己個個星期都會行山，飽覽各區唔同景色。相隔多年之後美儀再同 潘志文 合拍新劇再續夫妻緣，仲被網友將當年同今日嘅劇照Post上網，佢就話同呢位老拍檔相識多年，今次正式係續前緣咁話喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台