江若琳造人成功後現身 張達倫情人節出Post被詐型

無線娛樂新聞台報導：早前宣佈同老公 蕭唯展 造人成功嘅 江若琳 呢日首次現身公開活動，開始見肚嘅佢比之前更有福相，懷孕初期嘅嚴重不適亦已經減退，呢日仲以高踭鞋現身，仲同老公周圍走，因為覺得要珍惜二人世界嘅時光呀。雖然呢日佢未公佈BB性別，吊足大家胃口呀。