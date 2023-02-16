江若琳造人成功後現身 張達倫情人節出Post被詐型

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：早前宣佈同老公 蕭唯展 造人成功嘅 江若琳 呢日首次現身公開活動，開始見肚嘅佢比之前更有福相，懷孕初期嘅嚴重不適亦已經減退，呢日仲以高踭鞋現身，仲同老公周圍走，因為覺得要珍惜二人世界嘅時光呀。雖然呢日佢未公佈BB性別，吊足大家胃口呀。

同場參與藝術展活動嘅 張達倫 就帶埋囝囝到場，佢仲話希望自細就向小朋友灌輸環保意識呀。雖然結婚一段時間仲有埋小朋友，不過啱啱過去嘅情人節，佢就同太太互相安排咗驚喜，不過達倫準備嘅禮物就有少少被嫌棄喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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