有片丨汪峰章子怡結束8年婚姻 聲明稱子女將共同共同撫養
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無線娛樂新聞台報導：內地音樂人汪峰同影后章子怡突然傳出二人離婚，消息於網上瘋傳半日後，一對當事人各自喺社交平台發出聲明，證實二人結束8年婚姻。
喺聲明入面兩人表示結束婚姻一事係經過慎重考慮，而之後佢哋將會以親人身份共同撫養同陪伴孩子長大。聲明入面仲提到兩人係和平分開，當中亦冇是非對錯之爭，分開唔代表辜負或者背叛，係佢兩個成年人嘅決定。而為咗保護一對仔女同唔再佔用公共資源，汪峰同章子怡喺發出聲明後，將唔會再作出任何回應。
汪峰喺2015年於章子怡嘅生日派對上求婚成功，5月結為夫婦，同年年底章子怡喺美國為汪峰誕下囡囡，而2020年1月為對方再誕下一子。以往兩人經常喺社交平台放閃，章子怡同汪峰前妻生嘅女兒亦相處融洽，但近半年汪峰同章子怡已經冇乜互動。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台