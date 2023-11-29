阿姐家英哥錄影《東華》演出 聖誕有工作唔出埠來年新加坡登台
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無線娛樂新聞台報導：汪明荃 同 羅家英 呢日夫妻檔上陣錄影《歡樂滿東華》中嘅粵劇環節，重現佢哋早前公演過嘅《蝴蝶夫人之大婚》，仲話雖然只係演出12分鐘，但係參與演出就有足足30人，更已經籌得60多萬嘅善款，仲希望可以打破去年並籌得400多萬嘅紀錄呀。
Liza姐話呢次電視演出與過往傳統劇目有別，希望大眾都可以感受到新鮮感呀。話咁快仲有幾星期就係聖誕節，呢個香港人出遊高峰期Liza姐就因為工作會留港，而家英哥就指因為節目調動而令原本行程更改，節日期間會自己去玩，等明年先同阿姐一齊去新加坡演出喎。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台