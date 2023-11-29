阿姐家英哥錄影《東華》演出 聖誕有工作唔出埠來年新加坡登台

無線娛樂新聞台報導：汪明荃 同 羅家英 呢日夫妻檔上陣錄影《歡樂滿東華》中嘅粵劇環節，重現佢哋早前公演過嘅《蝴蝶夫人之大婚》，仲話雖然只係演出12分鐘，但係參與演出就有足足30人，更已經籌得60多萬嘅善款，仲希望可以打破去年並籌得400多萬嘅紀錄呀。