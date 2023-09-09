汪明荃羅家英粵劇慈善場獲群星捧場 馮盈盈工作學業兩邊忙否認開班教投…
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無線娛樂新聞台報導：汪明荃羅家英粵劇慈善場獲群星捧場 馮盈盈工作學業兩邊忙否認開班教投資
薛家燕、馮盈盈、羅蘭、李龍基、謝雪心、潘志文、黎燕珊及文雪兒等呢日一齊現身支持由阿姐汪明荃及羅家英主演嘅粵劇慈善場，劉德華、成龍及謝霆鋒等送上花籃祝賀。
馮盈盈最近重返校園修讀碩士，同時為《逆天奇案2》開工，工作學業兩邊忙，馮盈盈返學時間比較彈性，有時可以上Online Course，所以未有影響工作，講到早前有騙徒利用馮盈盈頭像，聲稱其開班教人投資，馮盈盈澄清此事，希望大家唔好輕信呢啲投資群組，笑言自己未夠班教人，叫大家千祈唔好信！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台