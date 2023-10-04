汪明荃預告明年開騷會歌迷 翁嘉穗分享多年保養心得

無線娛樂新聞台報導：汪明荃為代言35年嘅寢室用品拍攝新一輯廣告，品牌老闆鄔友正同老闆娘翁嘉穗都有嚟探班。永不言休嘅Liza姐對睡眠作息特別重視，因為要有充裕休息先有良好魄力應付工作。Liza姐今年除咗忙拍廣告、參與演唱會演出外，又完成咗十場大戲，餘下嘅時間會集中火力為TVB做台慶工作以及慈善活動，至於明年大計，Liza姐就預告會籌備開騷，但未知攞唔攞到場地，一定令fans好期待呀。