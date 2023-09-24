兩場煇黃紀念騷圓滿結束 阿姐預告明年紅館辦個唱

無線娛樂新聞台報導：紀念兩位已故樂壇大師 顧家煇 同 黃霑嘅一連兩場煇黃演唱會星期日晚圓滿結束， 汪明荃 葉麗儀 陳潔靈 華娃 張德蘭 羅嘉良 喺演出先後上陣，亦有唔少圈中人捧場欣賞。而撞正77歲生日嘅 羅家英 亦有到場欣賞。