兩場煇黃紀念騷圓滿結束 阿姐預告明年紅館辦個唱
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無線娛樂新聞台報導：紀念兩位已故樂壇大師 顧家煇 同 黃霑嘅一連兩場煇黃演唱會星期日晚圓滿結束， 汪明荃 葉麗儀 陳潔靈 華娃 張德蘭 羅嘉良 喺演出先後上陣，亦有唔少圈中人捧場欣賞。而撞正77歲生日嘅 羅家英 亦有到場欣賞。
汪阿姐 仲話因為近日太過勞累，令身體有少少不適，家英哥仲笑佢因為咳而有高音冇低音咁話。阿姐又提到有意開個唱，不過因為暫時仲有訂到紅館檔期，所以可能要等明年再舉行喇。
由外地返港表演嘅 葉麗儀 仙杜拉 仲有 雷安娜 好快就要離港，雖然今次同咁多老友重聚機會非常難得， 葉麗儀仲話係因為長久有運動習慣所以身體一直保持健康呀。而雷安娜一樣話不時都會打波，等自己多啲郁動呀。
首場演出唱咗好幾首歌曲嘅 葉振棠 因為身體抱恙缺席尾場演出，而大會亦調整表演，將原定棠哥唱嘅歌交由其他朋友獻唱喇。
龍婷 呢次喺表演唔只大唱金曲，同時亦都有跳舞，而 周吉佩 同 李佳 就話未有能力挑戰喇，希望下次預先準備再為大家表演呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台