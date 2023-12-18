沈月沉醉創作劇本盼有機執導 韓女神韓韶禧首訪港冧爆Fans

無線娛樂新聞台報導：韓國女神 韓韶禧 同 沈月 呢日喺一個品牌活動同場鬥靚，露肩現身嘅沈月遺傳晒媽咪 邱淑貞 嘅優良基因，不時應邀出席唔同品牌活動，仲係學生嘅佢呢日罕有受訪，但係就提到自己對創作劇本興趣比幕前工作更濃厚，而最新作仲係同AI人工智能仲有VR虛擬實境有關咁話。