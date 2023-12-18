沈月沉醉創作劇本盼有機執導 韓女神韓韶禧首訪港冧爆Fans
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無線娛樂新聞台報導：韓國女神 韓韶禧 同 沈月 呢日喺一個品牌活動同場鬥靚，露肩現身嘅沈月遺傳晒媽咪 邱淑貞 嘅優良基因，不時應邀出席唔同品牌活動，仲係學生嘅佢呢日罕有受訪，但係就提到自己對創作劇本興趣比幕前工作更濃厚，而最新作仲係同AI人工智能仲有VR虛擬實境有關咁話。
咁靚女加上媽咪又係一代女星，不過沈月就話希望有機會可以親自執導作品，自己未必會演出，仲話請得郁媽咪出山幫手嘅機會少之又少呀。自稱宅女嘅佢呢日仲話追求者一啲都唔少，但係就未有意中人喇。
而同場首次訪港嘅 韓韶禧 吸引大班Fans一早到場，佢亦向大家答謝，一身短裙黑絲現身嘅佢大騷女人味。而身為人父同 宋熙年 育有一對乖仔嘅 陳智燊 呢日就提到聖誕會一家人齊齊整整留喺屋企共度喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台