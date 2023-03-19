沈震軒矯視撇眼鏡男稱號 求婚有計劃高度秘密唔肯講

無線娛樂新聞台報導：唔少有近視要戴眼鏡嘅朋友，相信都曾經經歷過坤哥嗰啲起霧呀，又或者斷臂呀等等麻煩尷尬事，近年隨住技術進步，轉戴隱形眼鏡嘅有，想一勞永逸做矯視嘅亦都唔少。而 沈震軒 呢日出席一個活動時，就自爆以往因為戴眼鏡令自己唔夠自信，加上拍劇要長時間工作令隱形眼鏡都冇時間換洗，所以就把心一橫接受手術喇。