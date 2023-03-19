沈震軒矯視撇眼鏡男稱號 求婚有計劃高度秘密唔肯講
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無線娛樂新聞台報導：唔少有近視要戴眼鏡嘅朋友，相信都曾經經歷過坤哥嗰啲起霧呀，又或者斷臂呀等等麻煩尷尬事，近年隨住技術進步，轉戴隱形眼鏡嘅有，想一勞永逸做矯視嘅亦都唔少。而 沈震軒 呢日出席一個活動時，就自爆以往因為戴眼鏡令自己唔夠自信，加上拍劇要長時間工作令隱形眼鏡都冇時間換洗，所以就把心一橫接受手術喇。
Sammy近期轉簽新公司之餘，健身生意亦經營得唔錯，佢仲話之後會繼續接受唔同發展，仲會帶埋同事入局咁話呀。前排爆響口話有結婚計劃嘅佢，講完之後又好似冇下文，呢日Sammy就封口唔肯講詳情，話要保留儀式感俾女友，等佢到時更加驚喜呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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