沈震軒與女友開Gym展拳腳 Gin Lee想開Cafe做老闆娘

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：一向鍾情健身就連屋企都有貴價器材由朝操到晚嘅 沈震軒 近日將興趣化成事業，同女友 陳欣妍 一齊夾份開Gym實行拍住拖搵真銀，呢日嗁開幕禮仲有 黃百鳴 唐文龍 李幸倪 同 洪助昇 等到場祝賀喇。

事頭同事頭婆齊齊受訪時，就話開張前齊齊谷食量操肌，以最Fit狀態同大家見面，而Sammy更加話自己參加健身比賽嘅夢想再近多幾步，會落力操練爭取好成績咁話呀。

而Gin Lee亦都話自己心郁郁想一試做老闆嘅滋味，仲話想開間Cafe等大家可以好好休息聽音樂同時吸貓呀。而轉公司後打扮轉趨性感嘅佢，亦都話迷上做運動令自己有更Fit嘅身形同體能應令表演，仲話希望再操吓馬甲線喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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