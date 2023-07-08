沈震軒與女友開Gym展拳腳 Gin Lee想開Cafe做老闆娘

無線娛樂新聞台報導：一向鍾情健身就連屋企都有貴價器材由朝操到晚嘅 沈震軒 近日將興趣化成事業，同女友 陳欣妍 一齊夾份開Gym實行拍住拖搵真銀，呢日嗁開幕禮仲有 黃百鳴 唐文龍 李幸倪 同 洪助昇 等到場祝賀喇。