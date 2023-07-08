沈震軒與女友開Gym展拳腳 Gin Lee想開Cafe做老闆娘
事頭同事頭婆齊齊受訪時，就話開張前齊齊谷食量操肌，以最Fit狀態同大家見面，而Sammy更加話自己參加健身比賽嘅夢想再近多幾步，會落力操練爭取好成績咁話呀。
而Gin Lee亦都話自己心郁郁想一試做老闆嘅滋味，仲話想開間Cafe等大家可以好好休息聽音樂同時吸貓呀。而轉公司後打扮轉趨性感嘅佢，亦都話迷上做運動令自己有更Fit嘅身形同體能應令表演，仲話希望再操吓馬甲線喇。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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