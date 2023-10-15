人氣漫畫改編真人版電影上映 大澤隆夫上戶彩玉木宏重現《沉默的艦隊》…
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無線娛樂新聞台報導：人氣漫畫改編真人版電影上映 大澤隆夫上戶彩玉木宏重現《沉默的艦隊》
上戶彩 玉木宏 有份參演嘅真人版《沉默的艦隊》呢日舉行盛大宣傳，監質兼主演 大澤隆夫 同一眾演員齊齊現身，6月誕下第三胎嘅上戶彩呢日以一身吊帶裙出現，產後休息後復出狀態一流，雖然戲份唔多，不過一樣非常投入演出呀。
雖然演出電影版先有個角色，又擔心會被喜愛原著嘅觀眾討厭，加上又只得三場戲，不過佢就話希望大家都對未來充滿冀盼、心存希望呀。而艦長大澤隆夫同玉木宏拍攝時就受唔少苦，好似要喺陰暗又狹窄嘅船艙內拍攝，就令佢哋非常難忘喇
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台