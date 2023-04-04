詹天文為首支派台歌返校拍MV 爆好友姚焯菲將回港渡假
廣告
無線娛樂新聞台報導：呢日明明已通知經放學，但Windy詹天文仲留喺學校，個樣一臉心事重重咁‥‥‥不過一眾天文台們唔使咁擔心，其實Windy留喺學校，係為咗幫自己第一首派台歌《沒有你的新學期》拍攝MV呀！
可以返到自己就讀嘅學校拍MV，Windy都話覺得好有意義，仲話冇諗過學校會批呢個申請，令佢好驚喜呀。今次呢首派台歌係講孤單時，諗起同好姐妹相處時嘅情況，同埋諗起自己鍾意嘅男仔時嘅心情，講起心情，Windy就話要返學校拍MV嘅心情係興奮多過緊張，仲話前一晚自己合埋眼，但瞓極都瞓唔着，因為自己好期待個MV呀。
新歌就有講友情，Windy都話自己好掛住去咗新西蘭讀書嘅姚焯菲，仲話每次見到Chantel喺自己嘅社交平台留言，知道對方仲有關注自己就覺得好感動，Windy仲爆嚟緊復活節Chantel有機會返香港呀！
網民點睇？
支持 Windy 沒有你的新學期 💙
Support Windy!💙💙💙
支持windy 没有你的新学期
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、五月天、Twins、鄭秀文、許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台