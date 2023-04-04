詹天文為首支派台歌返校拍MV 爆好友姚焯菲將回港渡假

無線娛樂新聞台報導：呢日明明已通知經放學，但Windy詹天文仲留喺學校，個樣一臉心事重重咁‥‥‥不過一眾天文台們唔使咁擔心，其實Windy留喺學校，係為咗幫自己第一首派台歌《沒有你的新學期》拍攝MV呀！