沙田屋邨

沙田第一邨49年變遷 揭祕貓店長奧巴馬與韋小寶動人故事

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1975年，沙田第一條公共屋邨瀝源邨入夥，開啟了沙田居民新的生活篇章。經過近半世紀的變遷，這個屋邨不僅見證了社區的發展，更孕育了無數動人的人與貓的故事。瀝源邨內有一間辦館，由第三代接班人曾生負責經營，這間店鋪與屋邨同樣擁有悠久的歷史。然而，吸引眾人目光的不僅是其歷史，更是店內的貓店長黑咪。黑咪不僅是店鋪的吉祥物，還是許多顧客的好朋友。

貓店長黑咪多重身份與趣事

黑咪有著多個愛稱，有人叫牠「奧巴馬」，也有人稱呼牠為「韋小寶」。「只要客人手裡有零食，牠都會熱情回應你。」曾生分享說，黑咪最初是由一位無法繼續飼養貓咪的客人寄養而來。除了喜歡等人餵食，黑咪還愛捉雀仔，每天早上都會出門觀察小鳥。雖然現在已不再捕捉，但仍喜歡觀察牠們。曾生透露，黑咪最大的問題是愛偷吃店裡的零食，特別是鱈魚絲和魷魚絲，總共偷吃了不少包裝。「黑咪也會自覺地去喝冰櫃的水，十分機靈。」曾生回憶，黑咪曾一度失蹤，讓許多小朋友擔心不已，幸好最終安全歸來。

屋邨內其他星級貓店長

在瀝源邨，除了曾生的辦館外，還有其他店鋪同樣擁有貓店長。其中一間藥房的貓店長名叫奶黃包，由藥房老闆的太太命名。奶黃包最初到店鋪時不太適應，但很快就變得親近人。「很多熟客喜歡奶黃包，經常帶貓條來投餵牠，甚至收過客人派的專屬利是。」馬生說，做生意最重要的是與客人建立信任，一旦熟悉，客人就會變成朋友，互相支持。

屋邨變遷與居民情感連結

隨著時間的流逝，瀝源邨也見證了不少居民的變遷，包括熟客的搬遷或老人家的離世。「面臨始終將有一日不得不搬離屋邨，我除了有不捨之外，對當下則更加珍惜。」馬生感慨地說。對於在公共屋邨成長的人來說，屋邨內的店鋪不僅是消費的場所，更是充滿回憶的空間。每當久違回到屋邨，看到那些熟悉的店鋪依然在那裡，心中總會湧起一股溫暖的感覺。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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