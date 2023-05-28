「法國第一美男」阿倫狄龍收藏拍賣展揭幕 女兒透露88歲父親健康狀況…
曾擁有法國第一美男稱號嘅阿倫狄龍（Alain Delon）舉辦收藏拍賣展，呢日嚟到香港揭幕，88歲阿倫狄龍近年因身體問題甚少公開露面，由佢女兒Anouchka Delon為大家導賞。
場內展示阿倫狄龍近20件私人藝術珍藏，女兒Anouchka指場內一個豹形青銅雕塑係爸爸心頭好，每日阿倫狄龍同家人都會摸呢個雕塑，感覺呢個雕塑好似屋企成員咁。
阿倫狄龍近年被指因中風及心臟問題須兩度入院，大仔Anthony曾稱父親要求安樂死，女兒Anouchka受訪時透露爸爸健康狀況，佢指爸爸很好，爸爸4年前身體上有啲小問題，經歷咗一場病後，爸爸目前能重新恢復身體狀況，現在爸爸一切正常；今次係Anouchka喺17年嚟第二次嚟到亞洲，佢首次來港感覺好新鮮，買咗一個小玉豬飾品手信畀爸爸，佢指送上小禮物畀爸爸可以放喺口袋，同時為爸爸帶來好運及長壽。
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