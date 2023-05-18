林夏薇爆張頴康開工被篤中笑穴 蔣祖曼無懼續集「翁雄」CP拍湊B戲份…
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無線娛樂新聞台報導：林夏薇爆張頴康開工被篤中笑穴 蔣祖曼無懼續集「翁雄」CP拍湊B戲份
TVB劇集《法言人》早前大結局錄得最高收視22.1點，收視連升4個星期，呢晚監製劉家豪及太太梅小青，連同林夏薇、張頴康、蔣祖曼、黃嘉樂、趙璧渝、莊鍶敏、羅蘭及謝雪心等，一眾台前幕後出席慰勞宴，可惜「金師爺」馬國明因工作在身而未能出席。
《法言人》口碑及收視不俗，監製劉家豪暫時忙於拍攝《逆天奇案2》，至於開拍《法言人》續集要稍後再同公司商量，太太梅小青指《法言人》拍嗰陣撞啱係疫情最嚴峻時期，各人排除萬難先順利完成，每日都擔心有冇人中招，所以佢哋覺得呢餐慰勞宴係抵請。
張頴康同蔣祖曼呢對「翁雄」CP笑言續集無懼湊B戲份，皆因二人均有湊B經驗，馬國明、林夏薇、張頴康同黃嘉樂戲裡戲外都係好友，組成「友情歲月」，林夏薇爆張頴康成日忍唔住笑，搞到身邊人亦一齊笑餐飽，似足被點笑穴。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台