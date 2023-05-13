法言人｜台前幕後大結局齊聚 開續集有望阿康心姐有意見

無線娛樂新聞台報導：熱播劇《法言人》星期五晚播出大結局，除咗家庭觀察之外，一班演員同幕同事都約埋一齊邊聚餐邊睇，而今次劇集成績不俗，呢日總監製 劉家豪 同總經理 曾志偉 都有現身，仲講到外傳拍新一輯嘅傳聞呀。