法言人｜台前幕後大結局齊聚 開續集有望阿康心姐有意見
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無線娛樂新聞台報導：熱播劇《法言人》星期五晚播出大結局，除咗家庭觀察之外，一班演員同幕同事都約埋一齊邊聚餐邊睇，而今次劇集成績不俗，呢日總監製 劉家豪 同總經理 曾志偉 都有現身，仲講到外傳拍新一輯嘅傳聞呀。
而 馬國明 林夏薇 張頴康 黃嘉樂 呢個組合亦非常受大家歡迎，合作得非常愉快嘅佢哋就話非常唔捨得幾位拍檔，仲連做訪問都一樣妙語如珠呀。 謝雪心 扮演嘅大狀一樣受唔少觀眾大讚，但係心姐就話唸艱澀對白一啲都唔易，要打醒精神應付呀。而 蔣祖曼 同 阿康一對甜到甩牙，加埋 趙璧渝 同嘉樂 又成事，心姐就對佢哋感情發展有好提議喇。
董敬文 扮演徒弟被心姐讚之餘，仲被稱呼係BB，而Tony仔 容天佑 呢日竟然話要向 丁子朗 表白，仲講到冇丁丁就演出唔到咁滯，真係Sweet到暈呀。至於客串演出嘅 陳展鵬 雖然戲份唔多，不過就覺得客串角色突然驚喜出現一樣開心，仲希望有更多機會同唔同演員合作呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台