林夏薇慘被兜頭淋紅酒當眾羞辱 拍《法言人》濕身捱凍係咁震
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無線娛樂新聞台報導：有「滅絕師太」之稱嘅林夏薇，喺TVB新劇《法言人》因捲入一單離婚官司，被陳少邦用紅酒兜頭淋羞辱，呢場非常考演技同體能。
拍攝當日正值嚴寒，見林夏薇被淋濕身，凍到全身係咁震，而工作人員亦為佢準備毛巾同熱飲，林夏薇坦言仲有一樣嘢考起佢！事後佢喺IG透露當時剛做完矯視手術，所以紅酒入眼搞到佢眼睛發炎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台