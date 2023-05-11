法言人｜林夏薇巧遇男神李棟旭變小Fans 阿康Joman盼女上男下CP再…
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無線娛樂新聞台報導：法言人｜林夏薇巧遇男神李棟旭變小Fans 阿康Joman盼女上男下CP再現
雖然《法言人》已經去到結尾階段，不過劇情緊張之下就繼續吸引唔少觀眾追看喇，呢日一班演員包括 林夏薇 龔慈恩 張頴康 蔣祖曼 黃嘉樂 等就齊齊現身宣傳，仲宣佈收視一步步上升，呢日佢哋仲為龔姐預祝母親節，薇薇仲爆年幼時放學會摘花送俾媽咪，龔姐仲暗示叫小朋友要學嘢呀。
而日前Post出同韓星李棟旭合照嘅薇薇令唔少人都相當葡萄，呢日佢就話係因為同老公參與一個晚宴而有機會同對方見面，仲話一直都好祟拜呢位韓國男神，呢次直情係夢想成真呀。
而阿康同Joman呢對「女上男下」CP極受觀眾歡迎，呢日佢哋就話希望下次再有機會合作，仲話大家非常有默契合作非常舒服呀。至於 黃嘉樂 今次嘅闊少角色，亦被讚演技有驚喜，嘉樂就話非常多謝大家嘅鼓勵喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台