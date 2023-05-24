法言人祝捷會丨馬明爆劇中浪漫情節由林夏薇操刀 黃嘉樂指太太對自己零…
劇集《法言人》雖然已經休庭大結局，但係觀眾們都好唔捨得劇中班演員，呢日馬國明、張頴康、蔣祖曼、黃嘉樂同趙璧渝等就舉行祝捷會。
馬明同林夏薇呢對「金田CP」深受觀眾歡迎，馬明話劇中唔少浪漫情節都係由薇薇操刀構思，好似劇中佢哋拎熊仔嗰一幕，就係由薇薇加上去。講到現實中馬明同未婚妻湯洛雯都有馬仔同獨角獸公仔，馬明即時甜笑，就話呢個idea係自己諗嘅，仲話呢個做法都幾浪漫呀。
資深演員溫裕紅日前不敵癌魔離世，曾經同對方合作過嘅馬明，表示收到消息都好難過，仲話咁嗰計較咁為後輩好嘅前輩已經越嚟越少，所以大家要好好珍惜呀！
嘉樂同璧渝喺劇中都收成正果，現實中嘉樂就話太太都有捧場睇劇，但就成日問點解劇中佢同璧渝冇嘴戲，嘉樂話太太咁問並唔係呷醋，而係太太好想睇呀！璧渝亦表示黃太有喺社交平台tag自己，佢仲慶幸黃太冇因為咁而呷醋。
而Joman同張頴康就話好期待可以有續集，除咗想睇多啲唔同嘅案件外，仲想睇到佢哋喺劇中湊小朋友嘅戲份呀！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！