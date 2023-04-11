法言人｜角色剖白 丁子朗：何浩俊 何依婷：林佩兒 張達倫：邱福揚
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無線娛樂新聞台報導：丁子朗 扮演新晉律師 何浩俊 ，施雷律師行當中嘅小鮮肉，為人陽光正義。同 何依婷 呢位畢業無耐嘅靚女秘書林佩兒仲慢慢發展出一段情。但係點到即止嘅親熱戲就已經令佢哋相當緊張喇。
張達倫 就會扮演小氣大狀邱福揚，乜都嬲都一餐嘅佢仲因為雞毛蒜皮而同金師爺搞到反面收場呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台