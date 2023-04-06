法言人丨馬國明化身律師行「財神」 與法律界「滅絕師太」林夏薇譜戀曲…
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無線娛樂新聞台報導：法言人丨馬國明化身律師行「財神」 與法律界「滅絕師太」林夏薇譜戀曲
TVB新劇《法言人》將於4月10日播映，主要演員包括馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂及丁子朗等，當中以馬國明同林夏薇處於戀人未滿嘅微妙感情狀態，成為新劇焦點！
馬國明今次飾演金師爺，主要幫大狀搵生意，似足律師行「財神」，發揮頭腦擔當，佢與林夏薇、張頴康及黃嘉樂喺劇中係死黨，林夏薇飾演事務律師田佑家，職場上係法律界「滅絕師太」，私下係男仔頭嘅傻大姐。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台