法言人丨張頴康戀蔣祖曼女尊男卑 黃嘉樂玩世不恭卻重情義
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無線娛樂新聞台報導：TVB新劇《法言人》圍繞規模偏小嘅施雷律師事務所為故事骨幹，主角有喺律師樓舉足輕重嘅「金牌師爺」金秉信（馬國明飾）、事務律師田佑家（林夏薇飾）、大律師馬瑋雄（張頴康飾）及事務律師庾國棟（黃嘉樂飾） 。
張頴康嘅角色係出入高等法院為客人辯護，由於對白太長，有段時間佢要喺車上專心背稿，劇中佢有一位擔任區域法院法官嘅女友Hazel（蔣祖曼飾），感覺女尊男卑，張頴康成日被女友壓制，搞到佢毫無信心；黃嘉樂演玩世不恭嘅事務律師庾國棟，為人重視友情。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台