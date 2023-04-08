法言人丨張頴康戀蔣祖曼女尊男卑 黃嘉樂玩世不恭卻重情義

無線娛樂新聞台報導：TVB新劇《法言人》圍繞規模偏小嘅施雷律師事務所為故事骨幹，主角有喺律師樓舉足輕重嘅「金牌師爺」金秉信（馬國明飾）、事務律師田佑家（林夏薇飾）、大律師馬瑋雄（張頴康飾）及事務律師庾國棟（黃嘉樂飾） 。