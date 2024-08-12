《法證先鋒6》新星Juliana首次演出 稱與黃宗澤合作感到慶幸

新星Juliana處女作

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）不僅保留了經典的「夢幻偵察鐵三角」-餘星柏（黃宗澤飾）、範佩清（蔡潔飾）及井柏然（袁偉豪飾），還引入了許多新面孔，包括郭珮文、林盛斌，以及Joey戴祖儀和林正峰等。這部劇集全24集，將帶領觀眾解開一連串離奇的案件。

《法證先鋒6》標誌著Juliana的處女劇，她在劇中飾演餘星柏的下屬胡嘉嘉。除了常穿實驗袍和專業造型外，她還經常出現在Bosco的左右。Juliana在接受訪問時表示非常感激能加入《法證》系列，「我小學就開始看，沒想過有一天也有機會演出。」她坦言首次進入拍攝現場時感到緊張，「因為知道自己沒有經驗，擔心拖大家後腿，也對演戲沒有任何頭緒。」她還提到休息時更為緊張，「拍攝期間還是挺投入的，都試過因聽組員對白聽得太投入、差點忘記接下來要說的台詞。」

與黃宗澤合作經驗

Juliana透露拍攝氣氛非常愉快，「所有人都真係好好好好，好照顧我。」她對與黃宗澤（Bosco）的合作感到特別慶幸，「他會給我們營造一個很輕鬆的雰圍，也很照顧我們，都幫我減到壓，作為一個新人能和他合作真的很慶幸；他會教我們如何走位和顧及機位，如何記住台詞，例如除了背稿，更重要的是聽對手的對白），及如何放鬆自然投入角色等。」她笑言對Bosco的崇拜多於緊張，「覺得Bosco是一個特別厲害的前輩，演戲很棒，能帶動大家，還很帥，哈哈！」