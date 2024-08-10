法證先鋒6

《法證先鋒6》全新劇情大曝光！「鐵三角」再度聯手揭開十大奇案之謎

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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由優酷和TVB聯合製作的《法證先鋒6倖存者的救贖》將於8月12日起在翡翠台播出，每周一至周五晚上八點半。這部劇由鍾澍佳擔任總監製，黃國輝擔任監製，並由一眾明星如黃宗澤、袁偉豪、蔡潔等領銜主演。《法證先鋒》系列已經播出18年，其標誌性口號「凡走過，必留下痕跡」深入人心。

主角「鐵三角」新挑戰

新一季的主角依然是「夢幻偵查鐵三角」—法證代表餘星柏（黃宗澤飾）、法醫代表範佩清（蔡潔飾）和刑警代表井柏然（袁偉豪飾）。本季將延續前作的科學偵破手法，同時更深入探討人性、救贖與生存的哲學命題，引發觀眾共鳴。「鐵三角」面對的案件更加複雜，包括「少年赤祼藏屍密封沙井」、「迷奸黨」等十大奇案。

劇情懶人包揭祕

《法證先鋒6》的劇情豐富多彩，每一集都有新的發展和挑戰。例如，第一集中餘星柏和霍寶英在日本舉行婚禮，卻遇到意外波折；而第二集中，星柏認為天台墮樓案並非簡單自殺，進行一系列實驗後揭開真相。每一集都充滿懸念和驚喜，讓觀眾繼續猜測下一步的發展。

「鐵三角」愛情與挑戰

除了專業的案件解決，「鐵三角」的個人愛情生活也是劇情的一大看點。「鐵三角」有別於其他專業的執法者，他們更清楚明白凶案死者親友的心理狀況是多麼的複雜矛盾，多麼的死去活來，因為他們是過來人，所以逐漸領悟到人生與死亡的溫情故事。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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