《法證先鋒6》首集爆炸開局：新婚即失蹤自殺案藏疑點餘星柏如何破解謎團？

懸疑案件引人入勝

在《法證先鋒6》的首集中，餘星柏（黃宗澤飾）和霍寶英（王敏奕飾）的婚後生活迅速陷入困境。兩人在日本舉行了夢幻般的婚禮並享受了短暫的甜蜜時光，然而不久後，寶英在一次外出期間神祕失蹤，讓星柏急忙四處尋人，最終不得不報警尋求幫助。「寶英喺新婚期間好似人間蒸發咁，究竟餘星柏搵唔搵到佢呢？」此外，重案組高級督察井浩然（袁偉豪飾）和譚倩雯（蔡思貝飾）的婚禮計劃也似乎遭遇了障礙，具體情況尚未揭露。

本集的主要案件涉及一名年輕男子齊志聰的疑似自殺事件。他從天橋墜落，最終不幸身亡。表面上看似一起普通的自殺案，但餘星柏對此表示懷疑，並開始進行一系列實驗以尋找真相。「餘Sir為咗搵出真相，仲做咗啲實驗添。」同時，法醫科高級醫生範佩清（蔡潔飾）在處理遺體時也發現了一些異常情況，這些發現可能會為案件帶來轉機。

網絡主播意外發現屍體

另一宗案件由網絡主播凌詩蕙（趙璧渝飾）揭開序幕，她在一座荒廢的工廠大廈發現了一具屍體。初步調查顯示，死者可能因欠債選擇自殺，從天台墜下，穿過帳篷最終落在垃圾箱旁。「星柏進行實驗後，卻發現疑點重重……」這一發現引發了更多的疑問，餘星柏決定深入調查，揭開背後隱藏的真相。總的來說，《法證先鋒6》延續了系列作品的精彩傳統，結合愛情、懸疑和犯罪元素，挑戰觀眾的推理能力。粉絲們切勿錯過接下來的劇情發展，看看餘星柏如何一一解開這些謎團。