《法證先鋒6》首集開局 王敏奕新婚即失蹤 黃宗澤如何破解謎團？

在《法證先鋒6》的首集中，余星柏（黃宗澤飾）和霍寶英（王敏奕飾）的婚後生活迅速陷入困境。兩人在日本舉行了夢幻般的婚禮並享受了短暫的甜蜜時光，然而不久後，寶英在一次外出期間神祕失蹤，讓星柏急忙四處尋人，最終不得不報警尋求幫助。寶英喺新婚期間好似人間蒸發咁，究竟余星柏搵唔搵到佢呢？此外，重案組高級督察井浩然（袁偉豪飾）和譚倩雯（蔡思貝飾）的婚禮計劃也似乎遭遇了障礙，具體情況尚未揭露。

