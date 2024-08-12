《法證先鋒6》Joman首挑喜劇角色 網民熱議：「期待爆笑表現！」

蔣祖曼Joman挑戰喜劇新境界

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）的兩位男主角黃宗澤Bosco及袁偉豪在新劇中展開全新的感情線。他們將與名模蔣祖曼Joman和珠寶設計師傅嘉莉飾演的角色發展故事。這部劇集共有24集，將帶領觀眾一起偵破一系列離奇案件。

蔣祖曼Joman在劇中飾演一名自帶喜感、充滿自信及自戀的超級名模。這是Joman首次在劇集中嘗試搞笑路線，她在接受訪問時表示：「佳導搵我時同我講：『Joman，係時候試嚇唔同嘅嘢喇喎，今次有個好好玩嘅角色畀你做。』」她坦言，雖然已經是資深演員，但仍有許多角色未曾嘗試，每次準備角色都會感到壓力，擔心觀眾不會喜歡。

首次與Bosco合作 值得期待

Joman透露，這是她與Bosco首次合作，一開始對他感到有些緊張：「初初好驚佢」。但她很快發現Bosco在拍攝現場非常專業且樂於助人，讓她對合作感到滿意和感激：「事實佢係超Nice，好感激Bosco拍攝時幫咗我好多，佢所有嘢都好快好準，又會主動畀意見我。」

為角色苦練身材 達到模特兒標準

為了更貼近名模角色的形象，Joman在短時間內努力減去15磅。她表示，為了讓觀眾信服自己是模特兒，她不得不讓自己看起來更加苗條：「我一接咗部劇第一樣嘢係減肥，因為至少外形都要說服到觀眾係Model先，所以唔可以畀自己有多餘嘅肥肉。」她也分享了試穿造型的經歷，感到慶幸自己成功減重，因為許多衣服都是設計師的專屬作品，對身材要求極高。