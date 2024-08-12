《法證先鋒6》新季爆料！黃宗澤蔡潔袁偉豪組「夢幻偵察鐵三角」再續前緣新角色添趣味

全新「小鐵三角」亮相，帶來更多驚喜

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）不僅延續了經典的「夢幻偵察鐵三角」-餘星柏（黃宗澤飾）、範佩清（蔡潔飾）及井柏然（袁偉豪飾），還引入了許多新元素。除了之前曝光的郭珮文、林盛斌，還有戴祖儀Joey飾演的方凱欣及林正峰飾演的程朗等新角色加入。這些新加入的法證代表為劇集增添了不少新鮮感。

在這一季中，程朗、方凱欣與刑警代表王靜（阮嘉敏飾）組成了全新的「小鐵三角」。三人各有其特色：程朗擅長物理學，方凱欣是昆蟲專家，而王靜則是充滿正義感的刑警。這三位角色的互動為劇情增添了許多亮點。

林正峰與戴祖儀幕後趣事

林正峰在劇中的對白量相當大，他分享了背對白的經驗，表示「好多對白都係即背即拍，挑戰性好大，嗰幾日都係通宵嘅，但都好Enjoy好開心。其實都攰到一cut機就可以即刻瞓著，但又要忍住唔可以真係瞓著，因為要換機位嘅時間背下一場嘅對白。好彩有Joey同我互相窒下對方，否則好難捱（通宵）。」他還透露自己和戴祖儀都喜歡站在鏡頭的右邊，因為這樣更上鏡：「我同戴祖儀都係右邊面（上鏡啲），所以我哋會輪住睇嚇邊個坐邊個右邊。」