《法證先鋒VI》震撼劇情：佩清驚見故人分身？國際名模遭跟蹤星柏日本尋妻線索續集

國際名模苗娜娜遇危機，星柏成她避風港

在《法證先鋒VI倖存者的救贖》第三集中，一段意外的相遇引發了連串疑問。範佩清Dr.範（蔡潔飾）在診所配藥時，竟然遇到了與故人極為相似的醫生冼陽（關楚耀飾）。這究竟是巧合還是背後隱藏著什麼陰謀？「到底係人有相似還是有其他陰謀？」範佩清的疑惑讓觀眾也跟著揣摩。

國際名模苗娜娜（蔣祖曼飾）的經理人可樂（孟希璘飾）前往澳門休假，留下娜娜一人在香港。娜娜發現自己被神祕人物跟蹤，於是尋求老友星柏（黃宗澤Bosco飾）的幫助，甚至主動前往星柏的住所暫避。這段插曲不僅增添了劇情的緊張感，也讓娜娜與星柏的關係更加微妙。

星柏不懈追尋，日本尋妻之旅揭祕

與此同時，星柏每週都會飛往日本，堅持不懈地尋找他失蹤的妻子霍寶英（王敏奕飾）。他的堅持讓人動容，而這一次，他似乎接近了真相。此外，市民提供的航拍片段中出現了重大發現，井柏然（袁偉豪飾）和其他警員經過盤問終於揭開了黃樹森的死亡真相。

井Sir與喬Sir英勇追賊，意外揭露更大危機

在追捕賊人的過程中，井Sir（袁偉豪飾）和喬Sir（馬貫東飾）發現了更大的危機。在一次激烈的追逐後，喬Sir不幸受傷，倒臥在地。「井Sir其後發現喬Sir受傷，倒臥地上……」這一幕不僅增加了劇情的緊張氣氛，也讓觀眾對接下來的發展充滿期待。