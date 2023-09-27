波多野結衣大槻響訪台見Fans 探流浪動物澄清引退傳聞
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無線娛樂新聞台報導：出道已經15年嘅日本女優 波多野結衣 同 大槻響 舉行嘅Fans見面會，近日舉辦台灣站，佢哋仲出席一個流浪寵物嘅慈善活動，更分享佢哋同自己寵物相處嘅方式同經驗。
分別身為狗奴同貓奴嘅佢哋，呢次相隔5年時間再次訪台，而原來佢哋亦係因為12年前喺台灣工作而相識，進而成為好友，仲話大家一直互相支持呀。至於唔少男士最關心佢哋會唔會引退嘅問題，呢日佢哋就澄清未有明確引退嘅決定，又話會盡量繼續參與唔同工作喎。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台