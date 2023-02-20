泰版F4訪港｜首次在港見Fans氣氛澎湃 盼抽時間一嘗地道美食

無線娛樂新聞台報導：經典漫畫改篇嘅劇集《流星花園》最近推出泰國版，當中紅遍亞洲嘅泰國版F4就舉行香港Fans見面會，吸引大班劇迷早早到場，仲帶齊手幅同海報應援，而4子一出場就一齊獻唱主題曲《Who Am I》同《Best Life》等歌曲為見面會打開序幕喇。