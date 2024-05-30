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泰國古廟鬧鬼事件：僧侶深夜驚見飄浮女鬼，鬼妻娜娜廟的神祕彩條傳說

TVB娛樂新聞
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在《直播靈接觸》的第11集中，主持人黃耀英帶領觀眾探索了一起發生在泰國的神祕事件。在泰國暖武裡府，一間擁有兩百年歷史的古廟中發生了令人毛骨悚然的鬧鬼事件，目擊者竟是寺廟中的僧侶。這起事件的背後，可能與該地點曾是火葬場的歷史有關。

深夜驚魂：僧侶的不尋常經歷

據報導，一位僧侶在半夜前往洗手間時，突然感覺到有人在注視他。他隨手用手機向黑暗中拍照，沒想到竟然拍到一個女人的身影飄浮在半空中，她的雙眼空洞，臉上還有可怕的血痕。這張照片一經傳出，立即引起了廣泛的關注和恐慌。

鬼妻娜娜廟的傳說

在節目中，村長梁思浩被問及鬼魂是否能進入廟宇。他解釋說：「廟有分兩種，有些是大神的廟，有些是小神廟或陰廟，靈體是可以進去的。」他提到了一間特別的廟宇——鬼妻娜娜廟，這是一間專門養鬼的陰廟。「當中有一間是養鬼的廟，叫鬼妻娜娜廟，是名副其實的陰廟。」梁思浩分享了娜娜的故事，她因為等不到丈夫歸來，死後變成了鬼魂，仍在家中守候。她的丈夫最終回來，卻不知道娜娜已變成了鬼魂，他們就這樣繼續生活在一起。

神祕彩條與彩票傳說

梁思浩還提到了一個關於娜娜廟的有趣現象。在廟旁的一棵樹上，掛滿了彩條。「而後邊有很多彩條，是一棵樹來的，聞說是娜娜站在樹等丈夫的樹，終於等到。」據說，當地居民如果摸這棵樹，就會得到一個彩票號碼，許多人因此中獎。但由於太多人前來摸樹，現在已經用彩條包裹起來，禁止再次觸摸。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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