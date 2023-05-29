扮鬼扮馬泰臣扮偉人 醉心舞台考慮教父母演技湊仔

扮鬼扮馬泰臣扮偉人 醉心舞台考慮教父母演技湊仔

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：一向扮乜似乜嘅 泰臣 呢日為一個兒童書展活動擔任嘉賓，以話劇形式為現場嘅小朋友介紹史上嘅唔同偉人，泰臣演得過癮之餘，仲覺得呢種形式可以令小朋友更易吸收同了解呀。

除咗為小朋友演出之外，泰臣仲話希望開班教學，但係就並非教小朋友，而係向父母埋手，仲話教小朋友亦都需要演技同表演手法。佢又話年底就會同唔少強勁拍檔踏上舞台演出，亦都籌備緊唔同形式嘅表演呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 