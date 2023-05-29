扮鬼扮馬泰臣扮偉人 醉心舞台考慮教父母演技湊仔
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無線娛樂新聞台報導：一向扮乜似乜嘅 泰臣 呢日為一個兒童書展活動擔任嘉賓，以話劇形式為現場嘅小朋友介紹史上嘅唔同偉人，泰臣演得過癮之餘，仲覺得呢種形式可以令小朋友更易吸收同了解呀。
除咗為小朋友演出之外，泰臣仲話希望開班教學，但係就並非教小朋友，而係向父母埋手，仲話教小朋友亦都需要演技同表演手法。佢又話年底就會同唔少強勁拍檔踏上舞台演出，亦都籌備緊唔同形式嘅表演呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台