泳兒Jasmine同場首合唱 銀行活動傳承主題分享感受
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無線娛樂新聞台報導：泳兒 同《聲夢傳奇2》總冠軍 任暟晴 近日應邀為一個銀行活動演出，兩位唱家班喺「跨時代音樂表演」環節為現場嘉賓連唱多首歌曲，仲首次同台合唱。提到呢次活動以傳承為主題，Vincy就指：「以前以為傳承似乎係年長一輩先會關心，不過回想起喛，自己不知不覺間已經成為其他人口中嘅前輩。而家總算係有一啲經驗可以同新人分享，不時帶領新歌手表演，希望可以喺在台上俾佢哋有更大信心。」
Jasmine雖然只係新人，今次有機會同當時嘅老師Vincy合作：「呢次演出令我回想起當初參加比賽時嘅時刻。亦令我深刻感受到呢啲珍貴嘅傳承機會，仲有前輩同導師給予嘅指導同教誨。」
呢日佢哋喺活動上首次合唱經典歌曲《我的回憶不是我的》，Vincy仲大讚Jasmine表現成熟，又分享自己出道時嘅感受：「每次表演我都會好緊張，今日見到Jasmine穩定同超水準表現好有大將之風。作為佢比賽時嘅導師，分享經驗俾有興趣入行嘅朋友，對我嚟講係好大福份。」
而Jasmine就指：「有Vincy老師帶領我感好安心，所以有更好發揮！參加比賽時每件事都好新鮮，自己冇太多經驗，Vincy同其他導師們分享好多經驗同貼士，遇突發情況要學識執生，幫到我哋好多，之後遇到突發或者控制唔到嘅狀況，都學識點樣應付。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台