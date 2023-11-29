泳兒Jasmine同場首合唱 銀行活動傳承主題分享感受

無線娛樂新聞台報導：泳兒 同《聲夢傳奇2》總冠軍 任暟晴 近日應邀為一個銀行活動演出，兩位唱家班喺「跨時代音樂表演」環節為現場嘉賓連唱多首歌曲，仲首次同台合唱。提到呢次活動以傳承為主題，Vincy就指：「以前以為傳承似乎係年長一輩先會關心，不過回想起喛，自己不知不覺間已經成為其他人口中嘅前輩。而家總算係有一啲經驗可以同新人分享，不時帶領新歌手表演，希望可以喺在台上俾佢哋有更大信心。」