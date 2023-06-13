欣賞泳兒轉行暗黑風格 周國賢稱大家美學觀相似

無線娛樂新聞台報導：泳兒之前推出新歌獲周國賢垂青，仲留言讚好聽，正正係呢個留言促成咗佢哋嘅合作，將呢首歌創作成男女對唱版本。Endy話自從泳兒轉行暗黑風格後，自己更加鍾意對方嘅歌，特別嗰種悽美感，令佢覺得大家嘅美學觀有啲相似呀。