欣賞泳兒轉行暗黑風格 周國賢稱大家美學觀相似
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無線娛樂新聞台報導：泳兒之前推出新歌獲周國賢垂青，仲留言讚好聽，正正係呢個留言促成咗佢哋嘅合作，將呢首歌創作成男女對唱版本。Endy話自從泳兒轉行暗黑風格後，自己更加鍾意對方嘅歌，特別嗰種悽美感，令佢覺得大家嘅美學觀有啲相似呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台