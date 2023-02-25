梁競徽積極期待再回巢拍劇：咁多位監製不妨諗吓我

無線娛樂新聞台報導：泳兒、梁競徽、鍾舒漫及陳逸璇等，呢晚出席一個動物慈善音樂會，以歌聲為毛孩籌款，呼籲大家勿棄養，記得愛護寵物，泳兒亦分享照顧寵物嘅小貼士，要多陪伴及注意其飲食，鍾舒漫今次收到邀請，即二話不說答應出席，堅持為流浪毛孩發聲，同時透露即將推出新碟。