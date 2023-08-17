洪助昇自封戀愛博士望搵愛笑女仔拍拖 廖慧儀習慣單身將出埠拍J2節目…
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無線娛樂新聞台報導：洪助昇自封戀愛博士望搵愛笑女仔拍拖 廖慧儀習慣單身將出埠拍J2節目
洪助昇呢日現身一個婚紗展活動獻唱多首歌曲，習慣單身嘅洪助昇做朋友嘅電燈膽，佢自封戀愛博士，幫朋友解決愛情疑難，自言希望一直拍拖就以結婚為目標，
洪助昇想搵一個歡樂、搞笑又冇偶像包袱嘅女仔共渡餘生，同場出席仲有廖慧儀（Jessica），Jessica雖然好羨慕別人成雙成對，不過佢亦好享受一個人嘅生活，目前將精力放喺事業上，嚟緊將出埠拍J2飲食節目。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台