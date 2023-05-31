洪助昇拍MV浸冰水自爆險猝死 與余潔滢互餵水狂NG

無線娛樂新聞台報導：洪助昇（Aiden）日前推出全新派台作品講述現代愛情故事，新歌沿用Aiden出道歌曲《憑實力單身》班底，為咗呈現呢種不顧一切嘅愛情，MV導演以「跳崖」方式呈現，有時明知會受傷，但情感會沖昏頭腦，冇好理智分析繼續落去雙方都會受傷，同時冇好好保護自己。