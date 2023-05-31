洪助昇拍MV浸冰水自爆險猝死 與余潔滢互餵水狂NG
Aiden拍MV連續拍攝24小時，Aiden由早上六點出發，第一場要浸冰水，佢自爆差啲以為自己會猝死：「拍嘅時候一開始好興奮，但拍落去發現身體呃唔到人，拍嗰日好凍，導演又不斷加冰，拍完呢場有一刻發現自己心跳好快，嗰刻好驚自己會猝死，但休息咗一陣就冇事可以繼續拍攝，我都唔係好夠膽俾同事知道，因為佢哋好錫我，一定要我去檢查咗先」。Aiden與好友余潔滢一齊拍MV，二人要用口互餵水，NG七至八次！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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