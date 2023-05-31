洪助昇拍MV浸冰水自爆險猝死 與余潔滢互餵水狂NG

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：洪助昇（Aiden）日前推出全新派台作品講述現代愛情故事，新歌沿用Aiden出道歌曲《憑實力單身》班底，為咗呈現呢種不顧一切嘅愛情，MV導演以「跳崖」方式呈現，有時明知會受傷，但情感會沖昏頭腦，冇好理智分析繼續落去雙方都會受傷，同時冇好好保護自己。

Aiden拍MV連續拍攝24小時，Aiden由早上六點出發，第一場要浸冰水，佢自爆差啲以為自己會猝死：「拍嘅時候一開始好興奮，但拍落去發現身體呃唔到人，拍嗰日好凍，導演又不斷加冰，拍完呢場有一刻發現自己心跳好快，嗰刻好驚自己會猝死，但休息咗一陣就冇事可以繼續拍攝，我都唔係好夠膽俾同事知道，因為佢哋好錫我，一定要我去檢查咗先」。Aiden與好友余潔滢一齊拍MV，二人要用口互餵水，NG七至八次！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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