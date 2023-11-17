洪卓立親解身形暴脹因由 與劉沛蘅分手亦是朋友

無線娛樂新聞台報導：近日洪卓立同拍拖兩年嘅女友劉沛蘅分手，因為身形暴脹，而被揣測佢係咪情傷搞到自暴自棄? 呢日Ken出席首映禮時，就親自解畫，話佢同Hillary係有共識地分開，仲話刪除社交平台嘅相片，雙方亦有傾過。