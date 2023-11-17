洪卓立親解身形暴脹因由 與劉沛蘅分手亦是朋友
廣告
無線娛樂新聞台報導：近日洪卓立同拍拖兩年嘅女友劉沛蘅分手，因為身形暴脹，而被揣測佢係咪情傷搞到自暴自棄? 呢日Ken出席首映禮時，就親自解畫，話佢同Hillary係有共識地分開，仲話刪除社交平台嘅相片，雙方亦有傾過。
雖然兩年情未能開花結果，但阿Ken就話同Hillary做返朋友一樣開心呀。至於身形點解會肥咗咁多，Ken就話係因為自己為工作增肌，至於詳情係咩工作？佢就話要秘密進行，總之明年二月前要成功增肌兼瘦身，相信到時阿Ken一定會帶比大家一個驚喜呀。
而同場嘅曾樂彤，而家就籌備緊新歌，講到擔任監製嘅緋聞男友徐浩時，曾樂彤都難掩怕醜一面，身旁嘅李靖筠都加埋把嘴，搞到曾樂彤都好無奈呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台