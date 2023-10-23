與陳蕾明年各自開紅館演唱會 洪嘉豪嫌對方要求過份拒做嘉賓
廣告
無線娛樂新聞台報導：十月尾生日嘅洪嘉豪同陳蕾，呢日聯合舉行生日會「陳豪生日森友會」，同500fans一齊慶祝，仲獲得MC張天賦、Dear Jane、魏浚笙、陳健安、陳凱詠等拍片祝賀。
生日會上有唔少打卡位，而fans們亦相當合作戴上搞怪頭套出席。生日會喺婚宴大廳舉行，陳蕾同Kaho一齊切蛋糕同開香檳，望落十足一對新人咁，難怪畀fans起哄叫佢哋合巹交杯啦！
Kaho同陳蕾雖然老友鬼鬼，但佢哋話並冇互相送禮物，仲話如果送嘅話會相當尷尬呀。生日會上有一個用手頂住紅館造型嘅生日蛋糕，上面仲有Kaho同陳蕾嘅名，原來呢個蛋糕係暗藏玄機，因為呢日陳蕾就宣佈出年嘅紅館演唱會加場，而Kaho亦宣佈出年4月舉行紅館演唱會。但問到到時佢哋嘅演唱會會唔會各自請對方嚟做嘉賓？Kaho即話陳蕾提出咗邀請，但因為對方要求做嘅演出太過份，所以佢拒絕咗呀！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台