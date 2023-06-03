洪嘉豪搞試映會獲好友撐場 陳蕾談二人友情突然變喊包

無線娛樂新聞台報導：洪嘉豪（Kaho）推出新歌喺戲院搞試映會睇近20分鐘紀錄片，同時與歌迷見面，好友陳蕾現身撐場，講起二人嘅友誼同對屋企人嘅感受，陳蕾突然變喊包要由Kaho安慰，Kaho更公開自己與陳蕾嘅親密關係，早已融合對方家中。