洪天明全家出動親子活動騎牛牛 「奸細」月底再回港為太太賀40歲生日…
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無線娛樂新聞台報導：洪天明全家出動親子活動騎牛牛 「奸細」月底再回港為太太賀40歲生日
洪天明 呢日帶埋太太 周家蔚 仲有10歲嘅 大仁 同 8歲嘅 竟琋 一對囝囝，齊齊現身一個親子活動，仲挑戰騎牛牛鬥快行5米嘅比賽。「奸細」天明仲一孭二示範，點知兩個寶貝就開心到唔肯落地，搞到全場都笑爆嘴呀。
天明仲話不知幾想同阿爸 洪金寶 騎牛牛親子一下，仲大膽笑大哥大唔好責住自己就得咁話喎。老公返港最開心就梗係Janet喇，佢仲爆天明日日搶住送寶貝仔返學呀。
呢對父母又話一對小朋友性格各有不同，細佬竟琋仲非常識保護媽咪，連著條裙短啲都唔鍾意呀。好快又會返內地工作嘅天明，就話今年一定會留港為太太慶祝40歲生日同結婚周年，仲預先透露會有特別嘉賓一齊慶祝呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台