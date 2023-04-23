處男時裝騷獲媽媽洪欣撐場 張鎬濂笑指似等家長審批演出

無線娛樂新聞台報導：洪欣同囝囝​​張鎬濂呢日為一個時裝騷活動擔任模特兒，一直想嘗試行catwalk滋味嘅​​張鎬濂，終於夢想成真，問到佢對自己處男騷嘅評價？佢話雖然自己都係有小小緊張，但係以第一次行騷嚟講，覺得係個唔錯嘅經驗，​​張鎬濂話自己冇諗過媽媽洪欣會嚟現場，令佢覺得好似家長會審批小朋友嘅表演咁呀。