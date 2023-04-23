處男時裝騷獲媽媽洪欣撐場 張鎬濂笑指似等家長審批演出
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無線娛樂新聞台報導：洪欣同囝囝張鎬濂呢日為一個時裝騷活動擔任模特兒，一直想嘗試行catwalk滋味嘅張鎬濂，終於夢想成真，問到佢對自己處男騷嘅評價？佢話雖然自己都係有小小緊張，但係以第一次行騷嚟講，覺得係個唔錯嘅經驗，張鎬濂話自己冇諗過媽媽洪欣會嚟現場，令佢覺得好似家長會審批小朋友嘅表演咁呀。
現場有人問到如果要鎬濂用一種花嚟形容被稱為凍齡女神嘅洪欣，佢過話自己會揀櫻花，因為自己好鍾意櫻花，而且櫻花嘅顏色又靚，佢覺得媽媽洪欣係永遠都咁靚咁年青呀。
由於呢次活動以女人同花嚟做主題，所以同場嘅孟廣美就被問到要用一種顏色嚟形容女性，佢就指女人唔會只有兩面，佢覺得每個女人都係變色龍，遇到唔同人會變唔同色。而張藍心就同大家分享自己唔同時期、好似花咁綻放嘅時刻。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台