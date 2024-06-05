洪永城與家人南灣沙灘享受家庭樂，網民讚兩女兒超可愛

家庭樂趣分享

洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）這對夫妻自2021年結婚後，家庭生活充滿喜悅。他們的大女兒洪靖嵐（Amber），暱稱「Sir Face」，以及今年三月出生的細女Beryl，使得一家四口生活更加甜蜜。Inez不久前在社交平臺分享了兩姊妹的滿月照，並展示了Tony和細女Beryl的童年照對比，顯示出父女間驚人的相似度，證明瞭洪氏家族的強大基因。

進入六月的第一個週末，洪永城一家四口前往南灣沙灘，享受了一個充滿歡笑的家庭日。Tony和Inez於6月3日在Instagram上分享了這次出遊的照片。照片中，大女兒Sir Face穿著桃紅色泳衣，在沙灘上與父母玩耍，而兩個月大的Beryl則在陽光下安靜地睡覺，畫面溫馨可愛。「Sir Nose」享受在陽光下的午睡，顯得非常可愛。

網民與名人的熱烈反響

《東張西望》的男主持區永權在照片下留言稱讚：「好可愛啊！叔叔都想抱抱！」這讓Tony開玩笑回應：「你唔講可能好啲，講咗我有啲驚，怪叔叔！」這段對話逗樂了不少網友。實際上，區永權與Tony是多年的好友，經常來訪，與小朋友們相處融洽。此外，許多網民也對洪永城的兩個女兒表示出極大的喜愛，紛紛留言讚美：「妹妹太可愛了，媽媽好會生」、「洪永城同Sirface玩堆沙好開心！Beryl曬太陽好可愛」、「三個公主都好cute呀！」