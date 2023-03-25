洪永城難忘探索亞馬遜之旅 望年中開拍《凶宅清潔師》續集

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：洪永城擔任主持嘅節目《成人教科書》將於3月27號開始，逢星期一至三晚播出，呢日佢同參與節目錄製嘅小朋友同家長出席記招分享拍攝趣事，洪永城喺節目中帶領小朋友參與各種校外體驗，並圍繞男女、生死等唔同人生課題進行探討。

以為人父嘅洪永城，從中學習有耐性，每晚讀故事畀愛女Amber聽，慢慢去建立父女關係，佢創作故事形式去講，希望愛女Amber多聽自己把聲，洪永城早前接拍另一J2節目前往探索亞馬遜之旅，同行有兩位J2ers布樂文（JB）同胡美貽（Nicole），洪永城覺得大家可以互相學習一啲主持技巧同拍攝方法。

此外，洪永城希望今年年中可以開拍《凶宅清潔師》續集，目前劇本已整得七七八八，佢亦會再做幕後同幕前演出。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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