洪永城難忘探索亞馬遜之旅 望年中開拍《凶宅清潔師》續集

無線娛樂新聞台報導：洪永城擔任主持嘅節目《成人教科書》將於3月27號開始，逢星期一至三晚播出，呢日佢同參與節目錄製嘅小朋友同家長出席記招分享拍攝趣事，洪永城喺節目中帶領小朋友參與各種校外體驗，並圍繞男女、生死等唔同人生課題進行探討。