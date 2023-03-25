洪永城難忘探索亞馬遜之旅 望年中開拍《凶宅清潔師》續集
以為人父嘅洪永城，從中學習有耐性，每晚讀故事畀愛女Amber聽，慢慢去建立父女關係，佢創作故事形式去講，希望愛女Amber多聽自己把聲，洪永城早前接拍另一J2節目前往探索亞馬遜之旅，同行有兩位J2ers布樂文（JB）同胡美貽（Nicole），洪永城覺得大家可以互相學習一啲主持技巧同拍攝方法。
此外，洪永城希望今年年中可以開拍《凶宅清潔師》續集，目前劇本已整得七七八八，佢亦會再做幕後同幕前演出。
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