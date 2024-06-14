洪永城梁諾妍女兒臉上紅點引關注 網民擔心影響視線 Inez解釋真相

網民關注Beryl臉上疑似傷口

洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）自2011年結婚後，育有兩名女兒，分別為洪靖嵐（Amber）和今年3月出生的Beryl。這對夫妻檔在各自的演藝事業中也各有發展，Tony最近完成了新劇《執法者們》的拍攝，而Inez則在《家族榮耀之繼承者》中的表現引人注目。工作告一段落後，兩人都投入家庭生活，享受親子時光，同時也各自找到放鬆心靈的方式：Tony選擇到寺廟，而Inez則是選擇跑步。

最近，從洪永城和梁諾妍分享的家庭照中，網民發現小女兒Beryl的眼肚位置似乎有異常，疑似傷口引起了網友的擔憂。對此，Inez作出了解釋，她說：「好多人都問我妹妹隻右眼下邊咩事，係咪整親？其實唔係啊！個紅點係士多啤梨痣，俗稱血管痣／血管瘤，係胎記嘅一種，出世2至4星期後出嚟的，頭一年會增長得特別快。係呀，係會變大的，不過醫生話一歲後會慢慢收返（番）細，到４至５歲就會完全冇晒。」她進一步解釋說：「而家早晚都要用藥水敷住個位置，等佢唔好增生得咁快，因為有啲真係增長到好似士多啤梨咁大粒！阿妹就麻煩少少，因為近眼睛，如果佢變大有機會影響視線，而家希望用住藥水，唔好令佢增長得咁快。大家有心了，除咗呢樣，佢食得瞓得屙得，好精神好健康！」